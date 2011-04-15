Рынок M&A сделал паузу перед концом года

Российский рынок слияний и поглощений после провального сентября и более активного октября в предпоследнем месяце 2017 года несколько притормозил. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



В ноябре в аналитики AK&M включили в статистику 35 сделок суммарной стоимостью $1.605 млрд - в 7 раз меньше, чем за тот же месяц 2016 года. Но справедливости стоит отметить, что ноябрь прошлого года был рекордным благодаря мегасделке по слиянию итальянских телеком-операторов Wind (принадлежит VimpelCom Ltd) и 3 Italia (владелец - гонконгский многопрофильный холдинг CK Hutchison).



В ноябре 2017 года подобных сделок не было, M&A-активность в большинстве отраслей остается довольно низкой. Она оживилась только в декабре, поскольку закрытие большого количества сделок было перенесено на конец года.



Тем не менее, благодаря хорошим результатам предыдущих месяцев суммарная стоимость сделок в январе-ноябре 2017 года на 15.9% превысила итог того же периода прошлого года, достигнув $39.2 млрд (против $33.8 млрд за 11 месяцев 2016 года). В рублёвом выражении суммарная стоимость сделок выросла на 1.2% до 2.3 трлн руб. с 2.2 трлн руб. в январе-ноябре 2016 года.



Увеличивается и стоимость российских компаний в целом. Средняя цена сделки (за вычетом крупнейших) в январе-ноябре текущего года была на 9.3% выше, чем в прошлом году, - $51.6 млн против $47.1 млн соответственно. Число сделок за январь-ноябрь 2017 года также выросло в годовом сравнении - на 6.5% до 410 транзакций по сравнению с 385 в январе-ноябре прошлого года.



В силу замедления темпов роста M&A-рынка в конце III и начале IV квартала аналитики AK&M снижают свой предыдущий прогноз итогов 2017 года. Надежды на прирост на 20-25% по отношению к предыдущему году не оправдались. Однако, по предварительным оценкам, можно рассчитывать на рост на 15-20% (до $45-49 млрд), прежде всего, за счёт крупных сделок по санации банков из топ-10.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"