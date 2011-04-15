На Московской Бирже 1-2 января и 6-8 января торги проводиться не будут, свидетельствует сообщение биржи.



Торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, а также на срочном рынке будут проводиться 3, 4 и 5 января.



В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проводиться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчётами TODAY) и сделок СВОП, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок СВОП.



Торги на рынке СПФИ в указанные даты проводиться не будут.



"AK&M" от 29.12.2017