Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/12/2017
15:06

АИЖК завершило ликвидацию Фонда РЖС и отказалось от страховой деятельности

АИЖК 29 декабря 2017 года завершило ликвидацию Фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС). Об этом говорится в сообщении АИЖК.

Деятельность Фонда РЖС прекращена 1 сентября 2016 года в соответствии с законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Все полномочия и функции Фонда РЖС по исполнению, положений закона "О содействии развитию жилищного строительства", были переданы в АИЖК.

Кроме того, АИЖК прекратило страховую деятельность. 28 декабря 2017 года в соответствии с заявлением АИЖК об отказе от страховой деятельности, направленным ранее, Банк России отозвал лицензию страховой компании АИЖК на осуществление страхования и перестрахования. Компания будет ликвидирована. Уставный капитал и накопленная нераспределенная прибыль СК АИЖК будут возвращены единственному акционеру - АИЖК. АИЖК не будет конкурировать с рыночными игроками в секторе страхования.

Наблюдательный совет АИЖК утвердил обновленную стратегию развития единого института развития в жилищной сфере до 2020 года. В ней не предусмотрено развитие Агентством рынка ипотечного страхования. АИЖК сосредоточится на актуальных задачах по поддержке рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечению застройщиков земельными ресурсами и формированию комфортной городской среды.

АИЖК создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.


"AK&M" от 29.12.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100