АИЖК завершило ликвидацию Фонда РЖС и отказалось от страховой деятельности

АИЖК 29 декабря 2017 года завершило ликвидацию Фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС). Об этом говорится в сообщении АИЖК.



Деятельность Фонда РЖС прекращена 1 сентября 2016 года в соответствии с законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Все полномочия и функции Фонда РЖС по исполнению, положений закона "О содействии развитию жилищного строительства", были переданы в АИЖК.



Кроме того, АИЖК прекратило страховую деятельность. 28 декабря 2017 года в соответствии с заявлением АИЖК об отказе от страховой деятельности, направленным ранее, Банк России отозвал лицензию страховой компании АИЖК на осуществление страхования и перестрахования. Компания будет ликвидирована. Уставный капитал и накопленная нераспределенная прибыль СК АИЖК будут возвращены единственному акционеру - АИЖК. АИЖК не будет конкурировать с рыночными игроками в секторе страхования.



Наблюдательный совет АИЖК утвердил обновленную стратегию развития единого института развития в жилищной сфере до 2020 года. В ней не предусмотрено развитие Агентством рынка ипотечного страхования. АИЖК сосредоточится на актуальных задачах по поддержке рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечению застройщиков земельными ресурсами и формированию комфортной городской среды.



АИЖК создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.





"AK&M" от 29.12.2017