"Совлинк" увеличил долю в уставном капитале ТГК-2 до 79.79% с 52.8%

ООО "Совлинк" 15 декабря увеличило долю в уставном капитале ПАО "ТГК-2" до 79.79% с 52.8%. Об этом говорится в сообщении генерирующей компании.



В то же время Sonara Limited (Кипр) прекратила участие в ТГК-2, обнулив свою долю в её уставном капитале с 26.99%.



ПАО "Территориальная генерирующая компания N 2" (ТГК-2, ИНН 7606053324) было создано решением совета директоров РАО "ЕЭС России" 25 февраля 2005 года. Компания является крупнейшей теплоэнергетической компанией Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. ТГК-2 осуществляет свою деятельность в 5-ти регионах РФ и в городе Скопье (Республика Македония). В Ярославле и Архангельске за ТГК-2 закреплён статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО).



Административно ТГК-2 состоит из трёх главных управлений: по Архангельской области, Новгородской области и Верхневолжскому региону. Главное управление компании по Верхневолжскому региону создано в 2014 году на базе главных управлений по Ярославской, Костромской и Вологодской областям. Под управлением компании находятся 12 ТЭЦ, 5 котельных и 4 предприятия тепловых сетей. Общая установленная электрическая мощность предприятий ТГК-2 составляет 2560.6 МВт, тепловая - 8832.2 Гкал.



Уставный капитал компании составляет 14.749 млрд руб. На эту сумму эмитировано 1458401856250 обыкновенных и 16500533681 привилегированная акция номиналом 0.01 руб.



Чистая прибыль ПАО "ТГК-2" за первое полугодие 2017 года по МСФО увеличилась в 19.8 раза до 4.979 млрд руб. с 251.436 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 10.49% до 19.928 млрд руб. с 18.036 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.16 раза до 3.529 млрд руб. с 1.635 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 26.69 раза до 6.115 млрд руб. с 229.079 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТГК-2" за 9 месяцев 2017 года по РСБУ составила 2.829 млрд руб. против убытка в 749.442 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.52% до 25.181 млрд руб. с 22.784 млрд руб., прибыль от продаж - на 81.63% до 3.184 млрд руб. с 1.753 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 3.608 млрд руб. против убытка в 815.042 млн руб. за 9 месяцев 2016 года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"