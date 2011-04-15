Кипрская AIM Capital приобрела 10.39% уставного капитала МРСК Сибири

AIM Capital SE (Кипр) 18 декабря приобрела 10.39% уставного капитала ПАО "МРСК Сибири". Об этом говорится в сообщении российской компании.



Указанной долей AIM Capital владеет косвенно, через подконтрольную ей Siberian Energy Investments Ltd. (Кипр).



ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ИНН 2460069527), дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Томской областей. В состав МРСК Сибири входят филиалы - "Алтайэнерго", "Бурятэнерго", "Горно-Алтайские электрические сети", Красноярскэнерго, "Кузбассэнерго-РЭС", "Омскэнерго", "Хакасэнерго", "Читаэнерго".



Чистая прибыль ПАО "МРСК Сибири" по МСФО в первом полугодии 2017 года составила 2.223 млрд руб. против убытка в 1.65 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.79% до 26.435 млрд руб. с 23.438 млрд руб., прибыль от операционной деятельности составила 3.308 млрд руб. против убытка в 64.045 млн руб. за аналогичный период 2016 года, прибыль до налогообложения - 2.364 млрд руб. против убытка в 906.937 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "МРСК Сибири" за 9 месяцев 2017 года по МСФО составила 2.827 млрд руб. против убытка в 1.14 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.47% до 37.924 млрд руб. с 34.023 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 7.44 раза до 4.516 млрд руб. с 606.673 млн руб., прибыль до налогообложения составила 3.133 млрд руб. против убытка в 752.813 млн руб. за аналогичный период 2016 года.









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