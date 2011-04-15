Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики

Правительство РФ и Правительство Республики Узбекистан 29 декабря заключили соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГК "Росатом".



С российской стороны документ подписал гендиректор Росатома Алексей Лихачёв, а со стороны Узбекистана - заместитель премьер-министра республики Нодир Отажонов.



Соглашение создаёт правовую основу для двустороннего взаимодействия между Россией и Узбекистаном в области мирного использования атомной энергии.



Перспективными для развития взаимовыгодного сотрудничества определены следующие направления: создание и совершенствование национальной инфраструктуры и подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла, разведка и разработка урановых месторождений с изучением минерально-сырьевой базы страны, рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научные и фундаментальные исследования.



Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.



Напомним, 2 ноября текущего года по итогам российско-узбекистанских переговоров в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Узбекистан были подписаны меморандум о сотрудничестве между Росатомом и Академией наук республики, а также контракт на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между Топливной компанией Росатома "ТВЭЛ" и Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана.



ГК "Росатом" образована 18 декабря 2007 года, её ядром является государственный холдинг АО "Атомэнергопром", объединяющий свыше 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские активы атомной отрасли. Помимо этого, госкорпорация управляет атомным ледокольным флотом.



Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны. Корпорация занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, 1-е место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2-е - по запасам урана и 4-е - по объёму его добычи. Росатом также занимает 2-е место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.



"AK&M" от 29.12.2017