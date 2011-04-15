Дайджест газеты "Ведомости" от 3 февраля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 3 февраля 2017 года.









СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ОКР



Новым поставщиком олимпийской формы для сборной России станет компания дочери генерала ФСБ Анастасии Задориной, шившей одежду для Фили и Степашки из "Спокойной ночи, малыши!"



Новым лицензиатом Олимпийского комитета России (ОКР) стала компания ZA Sport, заявил в четверг президент ОКР Александр Жуков.



Представитель ZA Sport подтвердил "Ведомостям", что компания находится на стадии подписания контракта с ОКР. Контракт должен быть заключен на восемь лет - две зимние и две летние Олимпиады. До подписания представитель ZA Sport отказался отвечать на вопросы, зачем молодая марка решила участвовать в конкурсе ОКР, за счет чего смогла обойти конкурентов и как собирается финансировать этот контракт. Все расходы по пошиву формы берет на себя компания, выигравшая конкурс, объясняет человек, близкий к ОКР.





ПАТЕНТ СКОРЕЕ МЕРТВ



Правительство России готово разрешить производство препаратов против ВИЧ в обход патентов. Это может лишить страну новых лекарств, опасаются эксперты



В России к 1 июля нужно подготовить закон, который даст правительству полномочия устанавливать порядок выдачи разрешений на использование - без согласия патентообладателя - изобретения, полезной модели или промышленного лекарственного средства. Такое поручение зампред правительства Ольга Голодец планирует дать Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минпромторгу и Минздраву, говорится в проекте протокола поручений по итогам заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, председательствует в котором сама Голодец.



Заседание совета будет посвящено проблемам, связанным с распространением ВИЧ-инфекции в России, оно запланировано на пятницу, 3 февраля.





ДЕФИЦИТНОЕ ОСАГО



Если не повысить тарифы по ОСАГО, уже во втором полугодии страховщики ждут дефицита: полис будет приносить 26% убытка. ЦБ надеется решить проблему без роста тарифов



Страховые компании столкнутся с дефицитом тарифов по ОСАГО уже в 2017 г., свидетельствуют данные ежегодного актуарного мониторинга Российского союза автостраховщиков (РСА), с которым ознакомились "Ведомости". Даже если ЦБ, Минфин и страховщики решат проблему недобросовестных автоюристов, страховые случаи не участятся, а средняя выплата будет расти на уровне инфляции, то во втором полугодии 2017 г. - первом полугодии 2018 г. страховщики будут недополучать 26,2% стоимости каждого полиса, рассказывает Евгений Яненко, замдиректора Независимого актуарного информационно-аналитического центра (НААЦ), проведшего анализ. Это, по его словам, оптимистичный сценарий.





"СИСТЕМА" ПОДЕЛИЛАСЬ ФОНДОМ



Инвесторами венчурного фонда АФК "Система" на 10 млрд руб. стали Сбербанк и компания владельца ММК Виктора Рашникова. Они вложили 2 млрд руб.



Сбербанк и компания "Магинвест" председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова стали соинвесторами венчурного фонда АФК "Система" Sistema Venture Capital (VC). Они вложили 2 млрд руб. в обмен на совокупную долю в 20% фонда, сообщили "Ведомостям" представители Sistema VC Анна Янчевская, Сбербанка и Рашникова. Сколько вложил каждый из них и какую долю получил, они не раскрывают. По данным ЕГРЮЛ, Сбербанк и Рашников владеют по 10% фонда.



Договориться об участии этих инвесторов в фонде удалось еще весной 2016 г. А сделка была закрыта в конце прошлого года, говорит Янчевская. Sistema VC вкладывается в проекты в области интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения и ряда других сфер.





Импортный удар

Налог на импорт в США может перекроить мировой нефтяной рынок. Иностранным нефтяникам, возможно, придется искать новых покупателей



США потребляют почти 20% добываемой в мире нефти и примерно половину этого спроса удовлетворяют с помощью импорта - даже после сланцевой революции, в результате которой выросла их собственная нефтедобыча. Также густонаселенное атлантическое побережье зависит от импорта бензина, тогда как американские НПЗ, расположенные вдоль побережья Мексиканского залива, ежедневно экспортируют миллионы баррелей нефтепродуктов.



Если этот налог будет введен по ставке 20%, на столько же вырастет стоимость импортируемой нефти. В результате американским НПЗ придется платить не $55 за баррель (примерный уровень цен на Brent в последнее время), а $66, не считая стоимости транспортировки.



Это стимулирует нефтяников искать и добывать больше нефти в стране, что соответствует политике Трампа "Америка прежде всего". Но Канаде, Мексике, Саудовской Аравии и другим экспортерам нефти в США, возможно, придется искать новые рынки. Вырастут и цены для потребителей на бензин.





Рискнуть здоровьем



В последние год-два граждане охотно покупают в банках недорогую страховку от опасных болезней. Правда, эти полисы защищают в основном здоровых людей. Как выбрать правильную страховку?





Не надеясь на государственную медицину, граждане среднего достатка начали приобретать полисы страхования от особо опасных болезней, прежде всего от онкологии, рассказали представители нескольких страховых компаний. Лечение рака и других критических заболеваний, требующих дорогостоящих операций - аортокоронарного шунтирования, трансплантации органов и проч., - не покрывается обычными полисами добровольного медстрахования (ДМС), где все ограничивается их первичной диагностикой. Поэтому страховщики разработали программы рискового страхования от критических заболеваний (СКЗ), по которым оплачивается диагностика и лечение только определенных тяжелых болезней, если диагноз поставлен в период страхования.





Если к вам стучит коллектор



Как общаться с коллекторами на основе нового закона об их деятельности



С января в России действует новый закон о коллекторах, который наконец упорядочил деятельность компаний - взыскателей долгов. Если раньше за ними никто не надзирал, то теперь они переданы под контроль судебным приставам. Служба судебных приставов теперь ведет реестр коллекторских агентств (он размещается на сайте службы), раз в полгода проверяет их отчетность и вправе применять к ним разного рода санкции за нарушение новых правил работы вплоть до исключения из реестра. Тогда компания-нарушитель лишится права на систематическое общение с должниками, установленного законом. Компания, не включенная в реестр (или исключенная из него), но продолжающая досаждать гражданам, может быть оштрафована на 2 млн руб. Если такой штраф фирму не остановит, ее могут ликвидировать через суд. Как общаться с коллекторами на основе нового закона об их деятельности, читайте в "Ведомостях".





В КИТАЕ НЕ РАДЫ APPLE



Продажи Apple выросли за год во всех регионах мира, кроме континентального Китая, Гонконга и Тайваня. На этих рынках компанию теснят Oppo, Vivo, Huawei и Xiaomi



На встрече с инвесторами генеральный директор Apple Тим Кук признал, что в Китае производитель iPhone столкнулся с трудностями - уже четвертый квартал подряд эта страна оказывается для него регионом с наихудшими показателями. За три месяца - с октября по декабрь - продажи Apple в КНР сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% (год назад был зафиксирован рост на 14%). В результате, несмотря на увеличение продаж в Западном полушарии на 9%, общемировой показатель для Apple составил всего 3%. Отчасти показатели по Китаю обусловлены влиянием валютных курсов: по словам Кука, без учета этого фактора спад продаж в Китае составил бы 6%.В течение нескольких лет бум на китайском рынке смартфонов - крупнейшем в мире - обеспечивал уверенный рост бизнеса Apple.





СПАМ УХОДИТ В WHATSAPP



Sms-cпам в России перемещается в мессенджеры и мобильные приложения. Туда же перемещаются и легальные рассылки



В 2016 г. российские пользователи интернета и сотовой связи получили 152,4 млрд рекламно-информационных сообщений, в том числе спама. За год их количество выросло примерно на 1,4% - это следует из отчета Telecom Daily.



По данным Telecom Daily, больше всего рекламы и уведомлений - 61 млрд - в 2016 г. россияне получили в sms: за год их количество выросло на чуть более чем на 1%. Сюда входят как заказанные абонентами рассылки (например, уведомления банков о платежах), так и, собственно спам . При этом в мессенджерах и социальных сетях было разослано 5.3 млрд рекламно-информационных сообщений (+12,7% год к году).



Санкционированные абонентами рассылки, так и спам перетекают в мессенджеры и мобильные приложения. В отличие от sms, сообщения в них практически ничего не стоят отправителям и при этом практически не контролируются операторами.





МАЛЫЙ БИЗНЕС США БОИТСЯ РЕФОРМ



Малый бизнес США обеспокоен планами налоговой реформы Трампа. Предприниматели боятся, что им придется поднимать цены и увольнять сотрудников; реформа будет выгодна только экспортерам



Проект реформы налогового кодекса США, предложенный партией республиканцев в конгрессе, вызывает критику со стороны владельцев малого бизнеса, торгующих различными товарами - от игрушек до материалов для кухонной мебели. Некоторые предприниматели опасаются, что в случае принятия поправок им придется повышать цены на свою продукцию и увольнять персонал, другие - что им вообще придется закрыть бизнес.



От поправок могут выиграть экспортеры и компании, не импортирующие в Соединенные Штаты сырье или готовую продукцию. По плану авторов проекта реформы расходы на экспорт будут исключены из налогооблагаемой базы компаний, тогда как расходы на импорт, напротив, больше не будут считаться издержками на ведение бизнеса и не станут выводиться из-под налогов.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 03.02.2017