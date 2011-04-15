Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 февраля 2017 года



НА СХЕМЫ НАЛОЖИЛИ ВЗЫСКАНИЕ

К ВЫВОДУ СРЕДСТВ ПОДКЛЮЧИЛИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ



Как стало известно "Ъ", в России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. По сути, речь идет о модификации уже известной "молдавской" схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено - судебные приставы. В ЦБ знают о проблеме, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса - суды, ФССП, банки - не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне.





ТАБЛЕТКИ ТЕРЯЮТ ФОРМУ

ЛЕКАРСТВА НА ГОСТОРГАХ МОГУТ НАЧАТЬ ЗАКУПАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗВАНИЮ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА





Минздрав предлагает государственным больницам и клиникам закупать препараты без возможности указать форму выпуска, дозировку или тип упаковки. Введение новых правил обусловлено запуском ИАС - системы для мониторинга закупочных цен на препараты. По оценкам ряда отраслевых объединений производителей, врачей и пациентов, инициатива Минздрава снизит эффективность лечения россиян, увеличит рабочую нагрузку на врачей и приведет к росту цен на госторгах.





ДЕНЬГИ РФБ СПИСАЛИ НА БАНКЕТЫ И ФИЛЬМ

ЗАКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА ЮЛИИ АНИКЕЕВОЙ





Как стало известно "Ъ", закончено расследование скандально известного уголовного дела в отношении бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой. Предпринимателю и покойному главному бухгалтеру федерации Михаилу Кочаряну, уголовное преследование которого не было прекращено из-за несогласия его родственников, инкриминируется хищение средств в особо крупном размере. По версии следствия, десятки миллионов рублей были списаны на фиктивные банкеты, оказание мнимых юридических и медицинских услуг и даже подготовку фильма о юбилее Евгения Гомельского, который почему-то готовила другая федерация - бильярдистов. В свою очередь, защита фигурантов дела утверждает, что обвинение построено на не подтвержденных документально показаниях.





НАЛОГОВИКИ РВУТ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕПОЧКИ

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ С НОВЫМИ ПРЕТЕНЗИЯМИ



"Северсталь" Алексея Мордашова ожидает возможных налоговых претензий на сумму около $400 млн. По данным "Ъ", они могут быть связаны с налогом на дивиденды, перечисленные через кипрские компании структурам на Британские Виргинские острова (BVI) в 2009-2015 годах. ФНС уже признала фирмы с Кипра, где удерживается лишь 5% налога на дивиденды, техническими, а реальным бенефициаром сочла компании на BVI, где льгот нет. Налоговиков поддержали суды двух инстанций. В подобной ситуации могут оказаться многие российские компании, платящие щедрые дивиденды через Кипр в другие юрисдикции.





ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ НАСТРАИВАЮТ НА ЗАПАД

VIACOM ПОКАЖЕТ В РОССИИ "ШЕРЛОКА" И "ФАРГО"



В России появится еще один платный телеканал с зарубежными сериалами. В марте медиахолдинг Viacom, чье местное подразделение контролирует топ-менеджер "Реновы" Максим Майорец, запустит русскоязычную версию американского Spike, на которой будут показывать "Шерлока", "Фарго", "Острые козырьки" и "Остаться в живых". Тем временем на общедоступном ТВ зарубежного контента становится все меньше.





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"AK&M" от 03.02.2017