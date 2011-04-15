Ингосстрах возобновил облигаторный договор перестрахования имущественных рисков на 2017 год

СПАО "Ингосстрах" возобновило облигаторный договор перестрахования имущественных рисков на 2017 год. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Его емкость составляет $225 млн, или 202.5 млн евро, или 14.4 млрд руб.



"Договор имеет широкий объем покрытия, включая огневые и сопутствующие риски, перерыв в производстве, энергетические риски, контроль над скважиной, полисы на базе страхования от всех рисков", - комментирует директор департамента перестрахования Ингосстраха Алексей Савельев, цитируемый в сообщении.



Не менее 92% договора размещено в компаниях с рейтингом не ниже "А-" по S&P и AM Best. Лидером договора является компания Scor.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 03.02.2017