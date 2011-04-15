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03/02/2017
10:41

Частным акционерам могут быть проданы 25% акций концерна "Калашников"

Руководство госкорпорации "Ростех" одобрило вынесение на рассмотрение Набсовета вопроса о продаже пакета акций концерна "Калашников" в размере 26% минус одна акция частным акционерам - Андрею Бокареву, Алексею Криворучко и Искандеру Махмудову. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Таким образом, в случае получения необходимых одобрений, доля частных инвесторов в капитале концерна может быть увеличена до 75% минус одна акция. При этом госкорпорация сохранит за собой блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция.

Стратегией госкорпорации до 2025 года предусмотрено привлечение частных инвесторов в отдельные активы. С предложением приобрести пакет акций концерна в размере 26% минус одна акция в Ростех обратился акционер "Калашникова" ООО "Транскомплектхолдинг", которому в настоящее время принадлежит 49% акций.

Благодаря этой сделке доля Транскомплектхолдинга в капитале концерна составит 75% минус одна акция.

Концерн "Калашников" (до 2013 года - ОАО НПО "ИЖМАШ") - российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия.

В данный момент 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам (Алексею Криворучко, Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову).

ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.


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