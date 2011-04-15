Sberbank CIB вышел на рынок драгметаллов Индии. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



В дальнейшем Sberbank CIB намерен расширять свои деловые отношения с компаниями и финансовыми институтами Индии, увеличивая как текущую клиентскую базу, так и точки поставок драгметаллов. В 2017 году планируется поставить 20-25 т золота в 20 городов по всей стране.



Sberbank (Switzerland) AG в качестве контрагентов будет работать с уполномоченными государством компаниями и финансовыми учреждениями, авторизованными Резервным банком Индии, предлагая золотые и серебряные слитки для индийских потребителей. Экспортные операции с серебром начнутся в конце первого квартала текущего года.



Для реализации данных планов Sberbank CIB продолжает развивать хаб по торговым операциям на товарных рынках в Швейцарии, который будет поддерживать деятельность московского центра по торговле драгоценными металлами. Хаб будет сфокусирован на международных поставках физического металла, финансировании маршрутов таких поставок по всему миру и выработке решений по управлению рисками. Работа центров в Москве и Цюрихе обеспечит Группу Сбербанк значительной гибкостью в принятии решений, позволив обеспечивать поставки из обеих локаций. По прогнозам Sberbank CIB, в 2017 году он сможет поставить 50-60 т золота в слитках в Азию.



Sberbank CIB (Sberbank (Switzerland) AG является частью Sberbank CIB) - корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес , инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2016 года выросла в 3.2 раза до 263.1 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 55.5% до 664.8 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 15.3% до 163.1 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-сентябре 2016 года увеличилась в 2.6 раза до 376.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Активы в сентябре увеличились на 0.2% до 21.9 трлн руб.



"AK&M" от 03.02.2017