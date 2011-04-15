Совет директоров Газпрома одобрил приобретение остальных 50% уставного капитала Nord Stream 2 AG

Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил приобретение 50% уставного капитала Nord Stream 2 AG. Об этом свидетельствует сообщение Газпрома.



Акции планируется приобрести у Gazprom Gerosgaz Holdings за 30 млн евро.



Первый пакет акций Nord Stream 2 AG в 50% Газпром перевёл на свой баланс в декабре 2016 года.



Проектная компания Nord Stream 2 AG была создана в швейцарском Цуге как 100-процентная компания группы "Газпром". При этом напрямую Газпром не владел долей в Nord Stream 2 AG. В ноябре 2016 года совет директоров Газпрома одобрил расторжение соглашения акционеров компании Nord Stream 2 AG.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"