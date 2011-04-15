Потребление электроэнергии в России в январе выросло на 0.2% до 102.5 млрд кВт ч

Потребление электроэнергии в России в январе 2017 года выросло на 0.2% до 102.5 млрд кВт ч по сравнению с январём 2016 года. Об этом говорится в сообщении ОАО "СО ЕЭС".



Увеличение потребления электроэнергии и мощности связанно с низкой температурой воздуха в начале января текущего года. Так, её значение по ЕЭС России в период 6-10 января было ниже температурной нормы в среднем на 3.4°С.



Суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии, а также в Крымской энергосистеме).



В январе текущего года выработка электроэнергии в России составила 104 млрд кВт ч, что на 0.1% меньше, чем в январе 2016 года. Электростанции ЕЭС России произвели 102 млрд кВт ч - на 0.4% больше, чем годом ранее.



Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России за этот период несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 64.4 млрд кВт ч, что на 1.6% меньше, чем годом ранее. Выработка ГЭС составила 13 млрд кВт ч (+1.8%), выработка АЭС - 19 млрд кВт ч (+6.2%), выработка электростанций промышленных предприятий - 5.5 млрд кВт ч (+0.7%).



Максимум потребления мощности в январе 2017 года составил 151170 МВт, что на 1.3% выше максимума потребления мощности в январе 2016 года.























"AK&M" от 03.02.2017