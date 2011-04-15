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03/02/2017
12:21

Минфин с 7 февраля по 6 марта купит валюту на 113.1 млрд руб.

Минфин с 7 февраля по 6 марта купит валюту на 113.1 млрд руб., свидетельствует сообщение министерства.

Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о федеральном бюджете на 2017-2019 годы, в феврале 2017 года прогнозируется в размере +113.1 млрд руб. Средства в указанном объёме будут направлены на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 февраля по 6 марта 2017 года. Соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6.3 млрд руб., подчёркивается в сообщении.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфин привлекает Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на Московской Бирже в течение торгового дня. Приобретённая иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России.


"AK&M" от 03.02.2017
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