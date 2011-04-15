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03/02/2017
12:42

АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам АКБ "Новация"

АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам ПАО АКБ "Новация". Об этом говорится в сообщении АСВ.

Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента, с 6 февраля 2017 года по 6 февраля 2018 года. C 7 февраля 2018 года приём заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно.

Напомним, что 23 января 2017 года ЦБ РФ отозвал у АКБ "Новация" лицензию на осуществление банковских операций. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами.

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов АКБ "Новация" на 1 января 2017 года занимал 416-е место в банковской системе Российской Федерации.


"AK&M" от 03.02.2017
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