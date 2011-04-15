Ингосстрах застраховал автопарк Большого театра России

СПАО "Ингосстрах" застраховало автопарк Большого театра России. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



По условиям заключенного договора страховой защитой обеспечены 36 автомобилей, состоящих на балансе учреждения. Автомобильный парк клиента застрахован от рисков угона, гибели (утраты) или повреждения транспортных средств. Срок страхования составляет 1 год.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 03.02.2017