АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Тальменка-банка

АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам ООО "КБ "Тальменка-банк" (Барнаул). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через АК Барс Банк, Россельхозбанк и РНКБ Банк, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов, с 6 февраля 2017 года по 6 февраля 2018 года. C 7 февраля 2018 года приём заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно.



Напомним, что ЦБ РФ 23 января 2017 года отозвал у Тальменка-банка лицензию на осуществление банковских операций.



Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи со значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов. Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).



В КБ "Тальменка-банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



По величине активов КБ "Тальменка-банк" на 1 января 2017 года занимал 425-е место в банковской системе Российской Федерации.







"AK&M" от 03.02.2017