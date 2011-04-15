ЦБ будет бороться с мошенниками во всех сегментах российского интернета

Банк России получил право инициировать блокировку мошеннических ресурсов в интернете, относящихся к сфере финансовых рынков и национальной платёжной системе в домене .su. Как говорится в сообщении ЦБ, соответствующее соглашение заключено между регулятором и Фондом развития интернета - уполномоченным органом, осуществляющим управление доменом .su.



Ранее подобное соглашение было заключено между Банком России и Координационным центром национального домена сети интернет - администратором национальных доменов верхнего уровня .рф и .ru.



Таким образом, Банк России получил статус компетентной организации по отношению ко всем доменам российского сегмента интернета: .ru, .su и .рф. Это позволит эффективнее выявлять и блокировать с помощью регистраторов доменных имён сайты, используемые для фишинга, несанкционированного доступа в информационные системы третьих лиц, распространения и управления вредоносными программами (управление бот-сетью).





"AK&M" от 03.02.2017