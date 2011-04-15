Банк России сохранил ключевую ставку в 10% годовых

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку в 10% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с прогнозом Банка России. Отчасти это обусловлено влиянием временных факторов - динамикой курса рубля и хорошим урожаем прошлого года. В декабре продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг, а также снижение показателей месячной инфляции с исключением сезонности. Существенно замедлилась инфляция на рынке непродовольственных товаров. По оценке на 30 января, годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 5.1% с 5.4% по итогам 2016 года.



При этом дезинфляционное влияние внутреннего спроса сохраняется. Домашние хозяйства продолжают придерживаться сберегательной модели поведения, хотя потребительские настроения населения улучшились. Динамика потребительского кредитования не несет инфляционных рисков. По прогнозу Банка России, с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовая инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем.



Для поддержания склонности к сбережениям и закрепления тенденции к устойчивому замедлению инфляции под влиянием ограничений со стороны спроса, по мнению ЦБ, необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Это также должно способствовать дальнейшему снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Положительные реальные процентные ставки будут поддерживаться на уровне, который обеспечит спрос на кредит, не приводящий к повышению инфляционного давления, а также сохранит стимулы к сбережениям.



Операции Минфина России по покупке/продаже иностранной валюты на валютном рынке будут учитываться Банком России при управлении ликвидностью банковского сектора, и их влияние на ставки денежного рынка будет близким к нейтральному.



Восстановление экономической активности в 2016 году происходило несколько быстрее, чем ожидал Банк России, при среднегодовой цене на нефть, близкой к предпосылкам базового сценария. По оценкам ЦБ, во втором полугодии 2016 года темпы прироста ВВП в квартальном выражении вышли в положительную область, в I квартале текущего года положительная динамика сохранится. Продолжается рост промышленного производства, в том числе за счет импортозамещения, а также расширение несырьевого экспорта по некоторым позициям, постепенно восстанавливается инвестиционная активность.



ЦБ напоминает, что безработица остается на стабильном невысоком уровне. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям при появлении признаков дефицита кадров в отдельных сегментах. Вместе с тем сохраняется неоднородность процессов оживления экономической активности по отраслям и регионам. Данные опросов отражают улучшение настроений бизнеса и домашних хозяйств, что будет поддерживать восстановительные процессы в экономике в дальнейшем.



По оценкам Банка России, наблюдающийся годовой рост реальной заработной платы будет способствовать постепенному повышению потребительской активности. Это не создаст дополнительного проинфляционного давления в условиях увеличения предложения товаров и услуг.



По итогам 2017 года ожидается положительный прирост ВВП, однако темпы экономического роста будут невысокими. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимы структурные преобразования и время.



Риски того, что инфляция в 2017 году не достигнет целевого уровня 4%, сохраняются при снижении инфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Инерция инфляционных ожиданий и уменьшение склонности к сбережению домашних хозяйств могут помешать закреплению инфляции на траектории, ведущей к цели, после прекращения действия временных факторов, полагает ЦБ.



Внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность остается на высоком уровне, что может оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий позволит ограничить инфляционные риски, в том числе краткосрочные риски в связи с началом покупок Минфином России иностранной валюты на валютном рынке.



В то же время применение переходного бюджетного правила с проведением Минфином России покупок/продаж иностранной валюты на валютном рынке будет содействовать снижению зависимости российской экономики, в том числе денежно-кредитных условий и динамики инфляции, от колебаний цен на нефть. В среднесрочной перспективе использование бюджетного правила будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности и более предсказуемой и устойчивой динамике процентных ставок в экономике, сообщает Банк России.



С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился.



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 марта 2017 года.



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