Минфин Украины готов к приватизации Укргазбанка

Министерство финансов Украины технически готово к приватизации государственного "Укргазбанка", который наиболее подготовлен для входа частных инвесторов, однако пока не нашёл покупателей. Как сообщает издание "Сегодня.ua", об этом рассказал замминистра финансов Юрий Буца.



Чиновник напомнил, что стратегия управления госбанками предполагает снижение доли государства в госсекторе. Он также отметил, что пока подобных сделок на банковском рынке практически нет. "Технически мы готовы. Но вопрос в наличии рынка для такой продажи", - добавил замминистра.



Ю.Буца не стал раскрывать информацию о том, проводят ли Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) или Международная финансовая корпорация предварительную предпродажную оценку госбанков.



По его словам, Минфин настроен на приватизацию в среднесрочной перспективе, а юридически возможна как полная, так и частичная продажа госпакетов акций.



Приватизацию более крупных госбанков - "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" - тормозит необходимость изменения системы корпоративного управления в этих финучреждениях, для чего Верховная Рада должна принять соответствующий закон. Предполагается, что приватизация этих банков начнётся в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков.



Напомним, согласно утверждённой правительством Украины в 2015 году стратегии реформирования государственного банковского сектора, Минфин анонсировал поэтапный выход из капитала госбанков. В рамках данной стратегии государство планирует до конца 2017 года частично или полностью выйти из капитала Укргазбанка.



По информации Национального банка, Минфин будет пересматривать стратегию развития госбанков в связи с национализацией "ПриватБанка" согласно решению Кабинета министров от 18 декабря 2016 года.





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