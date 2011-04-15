BlackRock увеличил долю в украинском Ferrexpo до 5.7%

Доля крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock в украинском производителе окатышей Ferrexpo достигла практически 5.7%. Как сообщает Hubs, об этом свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи.



Ранее сообщалось, что второй крупнейший акционер Ferrexpo - Wigmore Street Investments - продал свою долю в украинской компании (24% акций - на начало октября 2015 года). Продажа ценных бумаг прошла в два этапа - в конце октября 2016 года и января 2017 года. Покупателями выступили институциональные инвесторы, среди которых, скорее всего, были и фонды под управлением BlackRock.



За торговый биржевой день 31 января стоимость акций Ferrexpo увеличилась на 5.6% до 152 британских фунтов за акцию. Это уровень, близкий к максимальному, начиная с апреля 2014 года.



Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортёром сырья для металлургической промышленности. Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран. Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи. В 2016 году компания сократила объём производства окатышей на 4% до 11.2 млн т по сравнению с 2015 годом.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"