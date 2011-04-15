Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/02/2017
15:54

Группа Rio Tinto продаст австралийские угольные активы за $1.5 млрд

Англо-австралийский горнодобывающий концерн Rio Tinto планирует распродать свои оставшиеся в Австралии угольные активы. Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, в прошлом месяце группа уже согласовала продажу своих австралийских активов на сумму $2.45 млрд. Стоимость оставшихся у неё активов, которые расположены в Квинсленде и производят, в основном, используемый в металлургии коксующийся уголь, оценивается в 2 млрд австралийских долларов ($1.5 млрд).

Ранее Rio Tinto сообщила, что по состоянию на январь 2017 года она согласовала и завершила сделки по продаже своих активов на сумму не менее $7.7 млрд (начиная с 2013 года).

Планируемая продажа должна быть одобрена правительством Австралии, китайскими регулирующими органами и правительством Нового Южного Уэльса. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2017 года.

Rio Tinto Group - австралийско-британский концерн. Это третья в мире по величине транснациональная горно-металлургическая компания. Состоит из двух операционных компаний - Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc. Управление группой осуществляется из Мельбурна и Лондона. Предприятия группы добывают и производит алюминий, медь, алмазы, золото, промышленные минералы (бораты, диоксид титана и соль), железную руду, уголь и уран. Компания представлена более чем в 40-ка странах и входит в тройку крупнейших производителей и экспортёров железной руды.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100