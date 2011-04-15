Группа Rio Tinto продаст австралийские угольные активы за $1.5 млрд

Англо-австралийский горнодобывающий концерн Rio Tinto планирует распродать свои оставшиеся в Австралии угольные активы. Об этом сообщает Bloomberg.



Напомним, в прошлом месяце группа уже согласовала продажу своих австралийских активов на сумму $2.45 млрд. Стоимость оставшихся у неё активов, которые расположены в Квинсленде и производят, в основном, используемый в металлургии коксующийся уголь, оценивается в 2 млрд австралийских долларов ($1.5 млрд).



Ранее Rio Tinto сообщила, что по состоянию на январь 2017 года она согласовала и завершила сделки по продаже своих активов на сумму не менее $7.7 млрд (начиная с 2013 года).



Планируемая продажа должна быть одобрена правительством Австралии, китайскими регулирующими органами и правительством Нового Южного Уэльса. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2017 года.



Rio Tinto Group - австралийско-британский концерн. Это третья в мире по величине транснациональная горно-металлургическая компания. Состоит из двух операционных компаний - Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc. Управление группой осуществляется из Мельбурна и Лондона. Предприятия группы добывают и производит алюминий, медь, алмазы, золото, промышленные минералы (бораты, диоксид титана и соль), железную руду, уголь и уран. Компания представлена более чем в 40-ка странах и входит в тройку крупнейших производителей и экспортёров железной руды.







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