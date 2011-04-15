Курская АЭС в январе увеличила производство электроэнергии на 25.1% до 2.926 млрд кВт ч

Энергоблоки Курской АЭС в январе 2017 года выработали 2.926 млрд кВт ч электроэнергии, что на 25.1% больше, чем в январе 2016 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции.



Потребителям было отпущено 2.711 млрд кВт ч электроэнергии (на 546.6 млн кВт ч больше, чем годом ранее).



Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) энергоблоков составил 98.31%, что также превышает прошлогодний показатель.



Всего с момента пуска в 1976 году Курская АЭС произвела свыше 861.98 млрд кВт ч электроэнергии.



В настоящее время на станции в работе находятся энергоблоки NN 1, 2, 3 и 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.



Радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Курская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в Курской области на расстоянии 4 км от города Курчатова и 40 км - от Курска. На атомной станции используются канальные реакторы кипящего типа с графитовым замедлителем и водяным теплоносителем, суммарная установленная мощность - 4000 МВТ. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.



Основной вид деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" (ИНН 7744001497) - производство электроэнергии атомными электростанциями. В состав концерна входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом его филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.



В РФ на атомных станциях эксплуатируется 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 26.7 ГВт: 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, 15 - с канальными реакторами, 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800). Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 18.6%.







"AK&M" от 03.02.2017