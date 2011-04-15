Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/02/2017
14:43

Курская АЭС в январе увеличила производство электроэнергии на 25.1% до 2.926 млрд кВт ч

Энергоблоки Курской АЭС в январе 2017 года выработали 2.926 млрд кВт ч электроэнергии, что на 25.1% больше, чем в январе 2016 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции.

Потребителям было отпущено 2.711 млрд кВт ч электроэнергии (на 546.6 млн кВт ч больше, чем годом ранее).

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) энергоблоков составил 98.31%, что также превышает прошлогодний показатель.

Всего с момента пуска в 1976 году Курская АЭС произвела свыше 861.98 млрд кВт ч электроэнергии.

В настоящее время на станции в работе находятся энергоблоки NN 1, 2, 3 и 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Курская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в Курской области на расстоянии 4 км от города Курчатова и 40 км - от Курска. На атомной станции используются канальные реакторы кипящего типа с графитовым замедлителем и водяным теплоносителем, суммарная установленная мощность - 4000 МВТ. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.

Основной вид деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" (ИНН 7744001497) - производство электроэнергии атомными электростанциями. В состав концерна входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом его филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.

В РФ на атомных станциях эксплуатируется 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 26.7 ГВт: 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, 15 - с канальными реакторами, 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800). Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 18.6%.



"AK&M" от 03.02.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100