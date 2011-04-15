Российская юридическая компания Legal Sport объединилась с болгарской Gradev Sports

Российская юридическая компания Legal Sport, специализирующаяся на спортивном праве, объявила о слиянии с болгарской фирмой Gradev Sports. Как сообщает RNS, объединённая компания получила название SILA International Lawyers.



В отличие от своих предшественников, SILA будет оказывать юридические услуги по широкому кругу вопросов, не ограничиваясь спортивным правом. В ближайшее время компания планирует расширить свою деятельность в европейских странах.



Юридическая компания Legal Sport основана в 2012 году. Среди ее клиентов - нападающий футбольного клуба "Ростов" Сердар Азмун, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов, футбольный тренер Славолюб Муслин и российский гребец Андрей Крайтор.



Gradev Sports специализируется на оказании юридических услуг футбольным клубам, игрокам и тренерам.





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