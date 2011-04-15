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03/02/2017
17:40

Shell планирует в 2017-2018 годах продать активы на $30 млрд

Shell в течение 2017-2018 годов планирует продать активы на $30 млрд. Об этом сообщает RNS, ссылаясь на заявление исполнительного директора компании Бена ван Бердена.

По его словам, компания уже реализовала активы общей стоимостью $5 млрд.

Напомним, ранее Shell сообщала о своих намерениях продать крупную часть нефтегазовых активов в Северном море за $3 млрд британской нефтяной компании Chrysaor, а также долю в Бангкокском газовом месторождении в Таиланде кувейтской Kufpec за $900 млн.

Shell продаёт свои активы в рамках заявленного компанией плана по сокращению издержек и погашению долга в связи с покупкой BG Group за $43 млрд.

Нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell - четвёртая по величине активов производственная компания в мире, согласно рейтингу Forbes Global 2000 (май 2014 года) и первая в рейтинге Fortune Global 500 по величине выручки (2013 год). Штаб-квартира компании находится в Гааге (Нидерланды).



"AK&M" от 03.02.2017
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