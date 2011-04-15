Британская Premier Oil продала Башнефти свою долю в иракском Блоке 12

Британская независимая компания Premier Oil продала ПАО АНК "Башнефть" свою 30% долю в иракском проекте Блок 12. Как сообщает интернет-портал Energy.Нефть&Газ, после этого российская компания стала единственным участником проекта.



Premier продолжает сокращать или отказываться от непрофильных разведочных площадей в Великобритании и на международном уровне. Так, 14 декабря 2015 года Premier подписал соглашение с Bashneft International B.V., согласно которому он уступил свою долю акций на Блоке 12 "Ирак Башнефти" - действующему оператору. Сумма сделки не раскрывается.



Башнефть являлась оператором проекта с 70-процентной долей, Premier Oil владела 30%. В рамках обязательств по проекту участники должны были провести сейсморазведку 3D в объёме 450 кв. км и пробурить поисковую скважину. Инвестиции в программу ГРР были предусмотрены в размере $120 млн в течение 5 лет. По состоянию на октябрь 2015 года была выполнена сейсморазведка 2D и 3D, обработка полученных сейсмоданных и выделены объекты, а также проведена оценка ресурсной базы.



Блок 12 площадью 7.68 тыс. кв. км - часть неразведанного региона с самым большим нефтяным потенциалом в Ираке - Западной пустыни. Блок расположен на территории иракских провинций Аль-Наджаф и Аль-Мутанна, приблизительно в 80 км юго-западнее города Эс-Самава и в 130 км западнее города Насирия.



ПАО АНК "Башнефть" (ИНН 0274051582) является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса. Компания осуществляет добычу нефти на территории Республики Башкортостан, регионов Западной Сибири и Оренбургской области. Доказанные запасы на начало 2014 года по международной классификации PRMS составили 2.045 млрд баррелей. Башнефть в 2015 году увеличила добычу нефти на 11.9% до 19.919 млн т.



Чистая прибыль Башнефти за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 33.6% до 34.034 млрд руб. с 51.28 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 6.5% составив 435 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль Башнефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года упала на 15% до 34.652 млрд руб. с 40.837 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка снизилась в 1.2 раза до 350.51 млрд руб. с 399.561 млрд руб. Валовая прибыль упала до 119.236 млрд руб. со 158.547 млрд руб. годом ранее.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"