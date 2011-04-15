Правительство РФ утвердило план приватизации на 2017-2019 годы

Правительство РФ 2 февраля утвердило прогнозный план приватизации на 2017-2019 годы. В документе сказано, что за этот срок планируется приватизировать 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов, доли участия в 10-ти обществах с ограниченной ответственностью, а также 1.041 тыс. объектов казны, сообщают "Ведомости".



В том числе будут проданы несколько пакетов в крупнейших компаниях - конкретные сроки и способы продажи определят с учётом конъюнктуры и рекомендаций инвестиционных консультантов.



В частности, государство собирается полностью расстаться с ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), продажа 20% акций которого может состояться уже в текущем году, АО "Объединённая зерновая компания" (ОЗК), АО "Приокский завод цветных металлов" и Производственным объединением "Кристалл".



Доля РФ в ПАО "Совкомфлот" в 2017 году будет снижена до 25% плюс 1 акция. Её не могут продать уже несколько лет из-за не самой лучшей рыночной конъюнктуры. В АК "АЛРОСА", 10% которой было успешно размещено на бирже в 2016 году, долю снизят до 29% плюс 1 акция.



Помимо этого, Правительство имеет серьёзные планы на свои банковские активы. Долю в ПАО "Банк ВТБ" планируется уменьшить до 25% плюс 1 акция. В ближайшее время Правительство планировало продать 10.9% в ВТБ, что снизит долю государства до 50%. Однако сокращение доли ниже 50% плюс 1 акция будет координироваться с мероприятиями по сокращению участия в ПАО "Сбербанк России".



Контрольный пакет акций Сбербанка в настоящее время находится у ЦБ - Банку России принадлежит 50% +1 акция. Ещё в начале прошлого года Президент РФ Владимир Путин считал, что в среднесрочной перспективе приватизировать Сбербанк опасно. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, доверие вкладчиков к банку во многом основывается на том, что там есть контрольный пакет государства.



Но осенью 2016 года замминистра экономического развития Евгений Елин заявил о том, что Сбербанк всё равно может быть включен в план приватизации. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, что Минфин допускает приватизацию небольшого пакета без потери контроля со стороны государства.



В финальный план не вошли другие предложения Минэкономразвития РФ - продажа доли в ОАО "РЖД" и ещё 10% в ПАО НК "Роснефть". Учитывая уже проданные в 2016 году 19.5% акций Роснефти, это уменьшило бы долю государства ниже контрольной.



Осенью Минфин оценил доходы от приватизации в размере 138 млрд руб. в 2017 году и по 14 млрд руб. - в 2018 и 2019 годах. Однако уже в декабре А.Моисеев говорил, что ведомство планирует получать от приватизации до 300 млрд руб. ежегодно.



При продаже долей в НМТП, АЛРОСА и Совкомфлоте государство сможет заработать суммарно 132-147 млрд руб., подсчитал директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников. По его словам, 20% в НМТП может быть оценено в 27 млрд руб., 4% АЛРОСА - в 30 млрд руб. (исходя из текущей капитализации), а пакет в Совкомфлоте - в 75-90 млрд руб.



Кроме того, 35.9% минус одна акция в ВТБ может принести 321.5 млрд руб. (исходя из текущих котировок). Правда, А.Моисеев ранее предупреждал, что с ВТБ торопиться не стоит: из-за санкций может быть большой дисконт.



Малая приватизация должна приносить в бюджет, по предварительным расчётам, всего по 5.6 млрд руб. ежегодно.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"