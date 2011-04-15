Швейцарская Investment Partner приобрела 18.695% уставного капитала Архангельского морторгпорта

Компания Investment Partner AG (Швейцария) 29 декабря приобрела 18.695% уставного капитала ОАО "Архангельский морской торговый порт" (АМТП). Об этом говорится в сообщении порта.



До приобретения указанного пакета акций Investment Partner не владела голосующими акциями АМТП.



ОАО "Архангельский морской торговый порт" (ИНН 2900000134) - многопрофильный торговый порт для перегрузки генеральных грузов, целлюлозы, картона, контейнеров, лесоматериалов, металла, удобрений, тяжеловесного оборудования, насыпных и навалочных грузов.



Грузооборот Архангельского морторгпорта в 2016 году снизился на 16% до 1.343 млн т по сравнению с годом ранее.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Архангельского морторгпорта по РСБУ за 9 месяцев 2016 года сократилась в 2.79 раза до 73.09 млн руб. с 203.991 млн руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка снизилась на 0.44% до 1.087 млрд руб. с 1.092 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.64 раза до 93.695 млн руб. с 246.889 млн руб., прибыль до налогообложения - в 2.72 раза до 94.304 млн руб. с 256.399 млн руб.











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