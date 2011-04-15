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03/02/2017
15:55

РСА заблокировал порядка 10 нелегальных сайтов по продаже Е-ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) заблокировал порядка 10 нелегальных мошеннических сайтов по продаже электронных полисов ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба ВСС, РСА и НССО.

Как заявил президент РСА Игорь Юргенс, в том числе мошенники "клонировали" и сам сайт РСА - в доменном имени официальное название было подменено похожим написанием - вместо autoins - autolns, где i заменена на I, весь контент и внешний вид сайта при этом полностью дублировал сайт РСА.

"Мошенники не успели воспользоваться разработкой, поскольку в тот же день РСА этот сайт заблокировал. Вероятно, целью создания этого клона являлась идея подмены ссылок публикуемых на официальном сайте РСА официальных адресов продажи электронных полисов ОСАГО на фальшивые", - отметил И.Юргенс.

Он добавил, что также РСА заблокировал порядка десятка сайтов-клонов крупных страховщиков, либо "посредников", в ряде случаев автовладельцы успели попасться на уловки мошенников, по данным фактам работу ведут правоохранительные органы. В первую очередь мошенники пытаются подделывать сайты известных для страхователей брендов, название которых не вызывает у них сомнения.

При этом президент РСА отмечает все возрастающий спрос на электронные полисы ОСАГО - с начала года число таких проданных полисов перешагнуло планку в 200 тыс., тогда как за весь прошлый год показатель продаж составил 330 тыс. полисов Е-ОСАГО. В последние недели каждый десятый полис ОСАГО продается онлайн, в этой связи глава объединения призвал автомобилистов к бдительности при покупке страховки.

И.Юргенс напомнил, что список официальных сайтов компаний, осуществляющих продажу е-ОСАГО, опубликован на сайте Российского союза автостраховщиков. Купить электронный полис можно только напрямую у страховщика, продажа любыми посредниками запрещена законодательно, подчеркнул он.

Глава союза также призвал проверять действительность полиса на сайте РСА, этот сервис разработан специально для потребителей и ГИБДД.


"AK&M" от 03.02.2017
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