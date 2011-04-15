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03/02/2017
16:28

Entercom приобретает радиостанции у CBS Corporation

Компании Entercom Communications Corp. и CBS Corporation объявили о заключении соглашения по которому Entercom приобретёт подразделение радиостанций у CBS. Об этом говорится в пресс-релизе Entercom.

Структура сделки предполагает отделение от корпорации CBS её подразделения CBS Radio, с которым Entercom осуществит слияние. В результате сделки будет создана крупная медиаплатформа, объединяющая 244 станции.

Объединённая компания продолжит работу под названием Entercom. Доля акционеров Entercom в ней составит 28%, доля участвующих акционеров CBS - 72%. Её капитализация превысит $2 млрд.

Ожидается, что выручка объединённой компании составит $1.7 млрд в год, EBITDA приблизительно $500 млн. Синергия затрат достигнет $25 млн в год в течение полутора лет после завершения сделки. Кроме того, слияние приведёт к росту чистого денежного потока на акцию, размера дохода на акцию и величины дивидендов.

Сделка подлежит одобрению контролирующими органами и акционерами Entercom. Её завершение планируется на вторую половину года. При этом часть радиостанций придётся продать, чтобы сделка соответствовала требованиям Федеральной комиссии связи США.

CBS Corporation - медиахолдинг, специализирующийся на создании и распространении контента на разных платформах по всему миру. Бизнес-интересы компании охватывают практически все сегменты рынка: кабельное телевидение, издательский бизнес, радио, местное телевидение, кинопроизводство, интерактивные и социально-ответственные медиа-ресурсы.

CBS RADIO - один из крупнейших операторов США на рынке вещания, сохраняющий лидирующие позиции в сегменте радиотрансляции новостей и спорта.

Entercom Communications Corp. - четвёртая по величине радиовещательная компания в США, аудитория которой превышает 40 млн слушателей в неделю.


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