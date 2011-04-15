Губернатор Курской области А.Михайлов и гендиректор "Агропромкомплектации" С.Новиков согласовали дальнейшие планы развития АПК

Губернатор Александр Михайлов и гендиректор холдинга "Агропромкомплектация" Сергей Новиков согласовали дальнейшие планы развития АПК. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.



Стороны констатировали, что за 10 лет работы в регионе компанией достигнуты впечатляющие результаты. Реализована масштабная инвестпрограмма стоимостью 26 млрд руб. Заработали 10 новых свинокомплексов, элеватор, комбикормовый завод, нуклеус и суперсовременное высокотехнологичное предприятие по переработке мяса в селе Линец. Продукция предприятия поставляется потребителям области и за её пределы, получена лицензия для экспорта во Вьетнам и другие страны.





"AK&M" от 03.02.2017