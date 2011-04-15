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03/02/2017
18:42

Минтранс предлагает приватизировать речные порты с начальной ценой 1 руб.

Министерство транспорта РФ начало обсуждение проекта федерального закона о приватизации речных портов. Об этом говорится в материалах, опубликованных на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Данный законопроект нацелен на упрощение и ускорение передачи права собственности государственных речных портов, находящихся в неудовлетворительном состоянии или невостребованных, новым собственникам, которые способны обеспечить их восстановление и надлежащее содержание.

Минтранс предлагает проводить конкурсы по продаже портов с начальной ценой продажи в размере 1 руб. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать 5 лет.

В случае, если объект не удастся продать на первом этапе, его приватизация будет проводиться путём продажи на аукционе с начальной ценой также в 1 руб.

Окончание публичного обсуждения данного законопроекта запланировано на 3 марта текущего года.


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