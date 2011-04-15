МегаФон хочет создать виртуального оператора в партнёрстве с "ВКонтакте"

В ПАО "МегаФон" полагают, что партнёрство с "дочкой" Mail.ru Group - компанией "ВКонтакте", позволит увеличить долю рынка оператора. Как сообщают "Ведомости", речь идет о создании виртуального оператора на сетях МегаФона под брендом VKmobile.



Оператор относит 30% своей абонентской базы к цифровым абонентам - владельцам смартфонов, которые активно пользуются мобильной передачей данных. Такие абоненты также могут способствовать увеличению доходов - не только за счёт роста потребления данных, но также за счёт перекрёстных продаж более современных цифровых услуг.



У "В контакте" около 90 млн пользователей в России, но только треть из них - абоненты МегаФона. В свою очередь, только треть из 76 млн абонентов МегаФона - цифровые абоненты.



Кроме того, МегаФон будет объединять большие данные о пользователях с аналогичной базой Mail.ru, включая данные о геолокации. Эти данные послужат в деле перекрёстных продаж мобильных и других цифровых сервисов, а также для таргетированной рекламы. МегаФон также может создать инфраструктуры в новых областях (например, платёжных систем), которые могли бы впоследствии использоваться Mail.ru.



О намерении выкупить долю USM Holdings Алишера Усманова и его партнёров в Mail.Ru Group МегаФон сообщил в декабре 2016 года. За 63.8% голосующих акций группы он заплатит $740 млн, в том числе $640 млн - в I квартале 2017 года, а еще $100 млн - спустя год.



Напомним, данная сделка была одобрена внеочередным собранием акционеров МегаФона 20 января.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 9 месяцев 2016 года упала на 33.44% до 22.438 млрд руб. с 33.713 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.55% до 234.988 млрд руб. с 231.403 млрд руб., операционные расходы - на 10% до 188.543 млрд руб. со 170.903 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 30.487 млрд руб. против 44.069 млрд руб. (-30.82%).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль МегаФона по РСБУ за 9 месяцев 2016 года упала на 10.24% до 32.579 млрд руб. с 36.295 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 0.9% до 214.37 млрд руб. с 216.327 млрд руб., валовая прибыль - на 12.5% до 87.285 млрд руб. с 99.724 млрд руб.



"ВКонтакте" - социальная сеть для быстрой и удобной коммуникации между людьми по всему миру. ВКонтакте - самый посещаемый ресурс русскоязычного сегмента сети Интернет. Каждый день на сайт заходят более 60 млн человек.



Mail.Ru Group, международный бренд My.com (листинг с 5 ноября 2010 года, основана в 1998 году) - одна из крупнейших интернет-компаний в Европе. В рамках стратегии communitainment Mail.Ru Group развивает единую интегрированную платформу коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов. Компании принадлежат почтовый сервис, один из крупнейших порталов в рунете, крупнейшие русскоязычные социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир, два мессенджера: Агент Mail.Ru и ICQ, а также портфолио крупнейших онлайн-игр. Кроме того, Mail.Ru Group принадлежат миноритарные доли в ряде интернет-компаний России, Украины и Израиля, а также пакет акций Qiwi (1.31%).



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда дочерних компаний, включая российские операционные компании.



Чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО за первое полугодие 2016 года выросла на 14% до 5.737 млрд руб. Совокупная сегментная выручка компании увеличилась на 11.6% до 18.834 млрд руб. с 16.882 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA - на 3.2% до 8.691 млрд руб. с 8.421 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"