Дайджест газеты "Ведомости" от 7 февраля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 7 февраля 2017 года.









КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗАКОН ЯРОВОЙ



Принимая закон Яровой, власти были готовы компенсировать операторам часть затрат на его исполнение - чтобы тарифы выросли не слишком сильно. Такое поручение дал президент Путин



Подписывая летом 2016 г. закон Яровой, последствия которого операторы оценивали в астрономические суммы, Владимир Путин, оказывается, поручил правительству поддержать операторов в связи с "учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции". Информация об этом поручении появилась на официальном портале правовой информации: на документ ссылалось Минкомсвязи в дискуссии о подзаконных актах к поправкам Яровой. Представитель ведомства не стал обсуждать эти сообщения, а к вечеру понедельника все комментарии министерства со ссылками на закрытое поручение президента были удалены с портала.





РУНЕТ ПОДСУДЕН

РОССИЯНЕ ОКАЗАЛИСЬ В ТЫЛУ ВОЮЮЩЕГО В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ ГОСУДАРСТВА.





В нем действует фактически военное положение с сильной цензурой и жесткой реакцией на любое несогласие: самая безобидная критика начальства или попытка оспорить действия руководства рассматриваются как вооруженное нападение. Об этом говорится в публикуемом во вторник ежегодном докладе международной правозащитной группы "Агора". Правозащитники отмечают резкий рост в 2016 г. случаев ограничения свободы интернета по всем направлениям. Отчасти он вызван тем, что Роскомнадзор впервые опубликовал полную статистику по решениям о блокировке сайтов за 2016 г., поясняет аналитик "Агоры" Дамир Гайнутдинов: до сих пор фиксировались только случаи, которые удавалось отследить правозащитникам. Но присутствует и фактический рост ограничений, приобретающих все более общий характер: под блокировку подпадают уже и сайты магазинов, торгующих сыром и хамоном.





ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫТЕСНИТ ТРЕТЬЕ



Операторам могут разрешить использовать частоты, занятые третьим поколением сотовой связи, для LTE



Во II квартале 2017 г. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может разрешить использовать частоты в диапазоне 1920-1980, 2010-2025 и 2110-2170 МГц, часть которых сейчас занята сетями третьего поколения, для строительства сетей LTE. Это следует из предварительного плана работы комиссии на 2017 г., с которым ознакомились "Ведомости", в частности, может быть принято решение о технологической нейтральности частот в диапазоне 2100 МГц.



Диапазоны 1920-1980 и 2110-2170 МГц равномерно распределены между 3G-сетями МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и "Т2 РТК холдинга" (бренд Tele2).





ПЕНСИОННАЯ РУЛЕТКА



Правительство поставило НПФ перед выбором: миллиардные расходы на привлечение клиентов могут оказаться напрасными, а отказ от них чреват потерей рынка. Большинство ставит на рынок



Разработанный Минфином и ЦБ проект индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предусматривает перевод всех уже сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) накоплений граждан в статус ИПК, рассказал представитель Минфина. Накопления будут переводиться в ИПК по итогам годовой переходной кампании - 2016 г., если ИПК заработает в 2018 г., или 2017 г., если проект будет реализован в 2019 г., уточнил он. "Перевод пенсионных накоплений в статус ИПК будет происходить по результатам годовой кампании 2016 или 2017 г.", - подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев, промежуточные результаты кампании не будут иметь значения. Таким образом, фонды, которые сейчас инвестируют в привлечение клиентов, делают это на свой страх и риск, возможно бросая деньги на ветер.





FORD SOLLERS ЗАРАБОТАЕТ НА КАПОТАХ



Ford Sollers начинает импортозамещение поставляемых на вторичный рынок кузовных деталей. Пока новшество коснулось бестселлера компании - Ford Focus



Ford Sollers с января прекратил импорт металлических деталей кузова (двери, капоты, крышки багажника) для автомобилей Ford Focus и начал сам поставлять их дилерам, рассказал "Ведомостям" представитель совместного предприятия. По его словам, заказ размещен на петербургском заводе Gestamp, который поставляет эти же детали на завод Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская обл.). Здесь собираются бестселлер Ford - Focus (28% продаж в 2016 г.) - и седаны Mondeo.



Близкий к Gestamp человек говорит, что заказы увеличатся в зависимости от детали до 5%. Раньше эти детали Ford импортировал из Европы. Изменение поставщика не повлияло на конечные цены.





КАК РИСКНУТЬ ГЕПАТИТОМ



"Медси" вернет деньги пациентам с гепатитом С, если им не поможет лечение. Другие участники рынка пока опасаются таких нововведений



Группа компаний "Медси" сообщила, что предложит больным гепатитом C лечение по принципу риск-шеринга: фармкомпания получает деньги за препарат, только если пациент выздоровел. Правда, лечение больной все равно сначала оплачивает, деньги ему возвращаются, если анализ покажет, что вирус не ушел. Соглашение о риск-шеринге есть с "Биокадом", с американской Abbvie - на стадии подписания, говорит медицинский директор "Медси" Павел Богомолов.



"Медси" первой в России вводит риск-шеринг, идет набор первых 400 пациентов, следует из ее сообщения.





БИЗНЕСМЕНЫ ПОНЕВОЛЕ



За два года уровень предпринимательской активности вырос в России на треть, показал глобальный мониторинг предпринимательства (GEM)



Еще в 2015 г. предприниматели составляли 8,6% от трудоспособного населения России, а в 2016 г. - уже 11,3%, показало исследование. Рост предпринимательской активности в России соответствовал общемировым тенденциям. В двух третях опрошенных стран активность предпринимателей оставалась на прежнем уровне или росла.



В России рост числа предпринимателей стал закономерным ответом на кризис - все больше людей вынуждены заняться бизнесом из-за потери работы. Большинство занялось бизнесом под давлением обстоятельств, а не по доброй воле.





ФУТБОЛ ПРОТИВ КИНО

В США ФУТБОЛ ПОДРЫВАЕТ ДОХОДЫ КИНОТЕАТРОВ



Этот уикенд мало порадовал голливудских продюсеров. 12 фильмов, занявших первые места в списке самых кассовых, вместе собрали жалкие $81,1 млн - примерно столько же, сколько на старте обычно собирает отдельно взятый кинокомикс компании Marvel вроде "Тора" или "Доктора Стрэнджа". Виной всему Super Bowl, финальная игра за звание чемпиона по американскому футболу, которая вечером в воскресенье оставляет кинозалы полупустыми.



Первое место уже третий раз подряд занял "Сплит", триллер М. Найта Шьямалана о маньяке с диссоциативным расстройством идентичности (в его мозгу преспокойно уживаются 24 разных человека). Он запросто обошел по сборам фильм ужасов "Звонки" - несколько запоздавшее продолжение популярного в 2000-е киносериала про адскую короткометражку, которую если посмотришь, то непременно умрешь.





АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА ХОЧЕТ РАССОРИТЬ РОССИЮ С ИРАНОМ, СООБЩАЮТ АМЕРИКАНСКИЕ СМИ. НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО В ЭТОМ НЕТ, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ





Администрация нового президента США Дональда Трампа ищет способы разрушить военный и дипломатический союз России и Ирана, чтобы ускорить завершение конфликта в Сирии и активизировать борьбу с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в России), пишет в понедельник сооснователь газеты "Ведомости" The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме, Европе и арабских странах. Такая стратегия разрешит конфликт между противоречивыми предвыборными обещаниями Трампа об улучшении отношений с президентом России Владимиром Путиным и жестком сдерживании Ирана - одного из ключевых союзников Москвы на Ближнем Востоке. "Мы хотим понять, можно ли вбить клин между Россией и Ираном", - заявил собеседник газеты.





ПРАВОСУДИЕ В КЛЕТКУ

О ПЕРЕИЗБЫТКЕ НАСИЛИЯ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ



На прошлой неделе, 31 января, Европейский суд по правам человека вынес решение по делу "Воронцов и другие против России", признав содержание подсудимых в клетках во время процесса унизительным и бесчеловечным обращением, нарушающим ст. 3 Европейской конвенции. Решение получило большой резонанс в российских СМИ, хотя ЕСПЧ, в сущности, лишь подтвердил свою позицию, уже не раз высказывавшуюся ранее, особенно в деле "Свинаренко и Сляднев против России" (2014 г.).



Правота ЕСПЧ едва ли подлежит сомнению, и недаром оба решения были вынесены единогласно. Как заметил в своем совпадающем мнении судья Силвис, "посредством содержания подсудимых в клетке они символически унижаются и представляются как низшие существа по сравнению с обычными людьми".





"БАНКАМ, СЛИШКОМ БОЛЬШИМ, ЧТОБЫ РУХНУТЬ, НАДО БЫЛО ДАТЬ РУХНУТЬ"



Эдвард Торп - человек, который научился обыгрывать казино, а затем разбогател на фондовом рынке. Это побочное явление - в жизни это гениальный математик, чьими формулами пользуются многие трейдеры.



Эдвард Торп убежден, что Уолл-Стрит ничем не лучше казино. Не потому, что здесь играют в азартные игры, а потому что здесь все устроено жульническим образом. "Невидимая рука превратилась в невидимый средний палец. Это контролируемый и манипулируемый рынок. Как бы сказал Дональд Трамп, "Это сфальсфицировано". (так Трамп отзывался о выборах, - "Ведомости").



Торп, весьма бодрый 84-летний мужчина, как никто другой имеет право на такое суждение. Этот математический гений, будучи докторантом Массачуссетского технологического института, работал над тем, как выигрывать в блекджек. После того, как в 1962 г. он опубликовал посвященную книгу "Победи дилера" о подсчете карт, который дает преимущество в игре, он настолько прославился, что казино запретили ему садиться за игровой стол. Многие заведения изменили правила, чтобы помешать людям, использующим систему подсчета Торпа.



Затем он стал обыграть рулетку, используя прибор, привязанные в ноге, который он сейчас называет первым носимым компьютером в мире. После этого был набег на Уолл-Стрит, обогативший его на сотни миллионов долларов. Его фонд Princeton Newport Partners, учрежденный в 1969 г., считается первым фондом, занявшимся алгоритмическим трейдингом. За 18 лет он превратил $1,4 млн в $273 млрд, более чем в два раза обогнав рейтинг S&P 500 и показав убыток только в один-единственный квартал.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 07.02.2017