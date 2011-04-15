Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 февраля 2017 года



ПЕРЕГИБЫ НА ДОЛГАХ

АРЕСТЫ ИМУЩЕСТВА ПО КРЫМСКИМ КРЕДИТАМ ПРОШЛИ ПО СТАРЫМ ДАННЫМ



Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и Фонду защиты вкладчиков (ФЗВ) предъявили претензии относительно ареста имущества крымских компаний и граждан. Реализуя права ФЗВ, приобретенные при выплате компенсаций по вкладам крымчан в украинских банках, ФССП наложила арест на имущество лиц, которые брали в них кредиты до присоединения полуострова к России. В отсутствие актуальных данных при арестах использовались старые базы данных нотариусов. В итоге пострадали и те, кто давно расплатился по долгам.





"РОСКОСМОС" БЕРУТ ПОД КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ НАДЕЖНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСКОРПОРАЦИИ





Как стало известно "Ъ", 8 февраля вице-премьер Дмитрий Рогозин проведет с руководством госкорпорации "Роскосмос" совещание, посвященное качеству и надежности выпускаемой на предприятиях отрасли ракетно-космической техники. На нем же "Роскосмос" отчитается по выполнению поручения правительства, данного по итогам разбора полетов на Воронежском механическом заводе, допустившем брак при производстве ракетных двигателей. А на 21 февраля намечено первое в этом году заседание наблюдательного совета "Роскосмоса".





КАТАСТРОФУ В СОЧИ РАСКРОЮТ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

СОЗДАНА МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОСЛЕДНЕГО ПОЛЕТА ТУ-154Б-2 МИНОБОРОНЫ





Как стало известно "Ъ", расшифровав и проанализировав данные бортовых самописцев Ту-154Б-2 Минобороны, разбившегося 25 декабря при взлете из аэропорта Адлер, участники расследования катастрофы, жертвами которой стали 92 человека, не смогли прийти к единому мнению о ее причинах. Для того, чтобы развеять возникшие сомнения, экспертам предстоит восстановить из поднятых со дна Черного моря обломков всю систему управления закрылками самолета. Если вещдоков для этого не хватит, разобраться специалистам поможет компьютерная модель последнего полета военного самолета.





"ДОМ СО ЛЬВАМИ" ВОЗВОДЯТ НА ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ

БЫВШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ РЕСТАВРАЦИОННОЙ КОМПАНИИ "ИНТАРСИЯ" ЖАЛУЕТСЯ НА УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ





Как стало известно "Ъ", к президенту Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке обратился бывший владелец реставрационной компании "Интарсия" Виктор Смирнов, которого СКР обвиняет в присвоении более 300 млн руб. при реконструкции в Санкт-Петербурге "дома со львами", принадлежащего управделами президента (УДП). Подрядчик, объявленный в международный розыск, жалуется на "давление силовиков", утверждая, что попал под уголовное преследование из-за конфликта "Интарсии" с инвестором проекта ЗАО "Тристар Инвестмент Холдингс" (подконтрольно сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину). Их спор сегодня рассмотрит Арбитражный суд Московского округа.





К КОЛЛЕКТОРАМ ПРИШЛИ ПРИСТАВЫ

ФССП АКТИВНО НАЧАЛА ПРОВЕРЯТЬ АГЕНТСТВА



Получив с 1 января 2017 года функции надзора за коллекторским рынком, Служба судебных приставов активно начала наводить на нем порядок. Коллекторские компании уже столкнулись с массовыми внеплановыми проверками, в рамках которых ФССП проверяет соответствие сотрудников установленным требованиям. Такая бдительность нового регулятора грозит коллекторам в лучшем случае штрафами, в худшем - исключением из реестра, и первые кандидаты, по данным "Ъ", уже есть.





РОССИЙСКОМУ АВТОПРОМУ ПОВЕЗЕТ

К 2020 ГОДУ РЫНКУ ОБЕЩАЮТ РОСТ ДО 2,2 МЛН МАШИН В ГОД



Как стало известно "Ъ", эксперты EY ждут восстановления российского авторынка к 2020 году до 2,2 млн машин с 1,4 млн штук, проданных в прошлом году. Этому будут способствовать старение парка, давление отложенного спроса, удешевление автокредитов и сохранение господдержки. Впрочем, есть и более осторожные прогнозы: в среднесрочной перспективе тормозить спрос будут рост цен на машины, развитие каршеринга, а также осторожность потребителей, более склонных к сбережениям.





КЛИЕНТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ

ЧЕРНЫЙ СПИСОК ОТКАЗНИКОВ НЕ ДОШЕЛ ДО БАНКОВ



Банки пока так и не получили от ЦБ черный список клиентов, которым было отказано в проведении операций на основании 115-ФЗ. Данный список должен был облегчить кредитным организациям выявление подозрительных лиц и операций. Промедление связано с тем, что механизм реабилитации ошибочно включенных в список не разработан, а без него риски, особенно для граждан, слишком велики. При этом до сих пор так и не решено, кто займется вопросами реабилитации.





"СГ-ТРАНС" СДАЛ ЦИСТЕРНЫ ВСЛЕД ЗА "РОСНЕФТЬЮ"

ЕГО ПАРКОМ БУДЕТ ОПЕРИРОВАТЬ "ТРАНСОЙЛ"



Переход "Башнефти" под контроль "Роснефти" изменил расклад сил на рынке железнодорожных цистерн. После того как контракт на перевозки нефтегрузов для НПЗ "Башнефти" отошел к "Нефтетранссервису", "СГ-Транс", обслуживавший эти грузы, решил отдать 8 тыс. высвободившихся цистерн в аренду "Трансойлу". Сам "СГ-Транс" теперь сосредоточится на перевозках нефтехимических грузов. Сделка выгодна обеим сторонам, полагают эксперты, так как сдать в аренду столь крупную партию цистерн на профицитном рынке трудно, "Трансойл" же сможет получить выгодные условия.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 07.02.2017