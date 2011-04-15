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07/02/2017
09:20

Повтор! Инфляция в РФ в январе составила 0.6%

Инфляция в РФ в январе составила 0.6% (в январе 2015 года - 1%). Об этом говорится в сообщении Росстата.

Цены на продукты питания в январе выросли на 0.9%, на непродовольственные товары - на 0.5%. Платные услуги населению подорожали на 0.5%.

В январе среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции существенно выросли цены на свежие помидоры и огурцы - на 23.4% и 20.8% соответственно, виноград - на 11.3%, лук репчатый - на 6.8%. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 7.9%, сухофрукты - на 0.6%.

В группе молочных продуктов на 1.1% увеличились цены на молоко питьевое, на 1% - сметану.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1.4% подорожали сыры сычужные твёрдые и мягкие, на 0.9-1.2% - рыба охлаждённая и мороженая разделанная лососевых пород, рыба живая и охлаждённая, солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы.

Одновременно на крупу гречневую-ядрицу цены снизились на 1%, пшено - на 0.6%, муку - на 0.2%, печень говяжью - на 0.1%. Кроме того, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания стала дешевле на 0.7%.

В группе медикаментов и медицинских товаров цены на настойку пустырника увеличились на 4%, колдрекс - на 3%, офтан катахром, флуоцинолона ацетонид, эссенциале форте Н, диазолин, корвалол, йод - на 1.9-2.5%. Вместе с тем валидол подешевел на 3.1%, сульфацетамид - на 2.8%.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 2.1% дороже стало дизельное топливо, на 0.9-1.1% - легковые автомобили, сигареты с фильтром отечественные, бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93), сухие корма для домашних животных, еженедельные газеты в розницу, альбомы для рисования, стеклянная посуда и стекло оконное листовое.

Одновременно на 3.4% подешевело газовое моторное топливо, на 0.2-0.4% - порошок стиральный, машины стиральные автоматические, печи микроволновые, дрели электрические, мониторы для настольных компьютеров, лампы электрические, отдельные виды одежды и обуви весенне-зимнего ассортимента, а также бумажно-беловых товаров.

В январе существенный рост тарифов отмечался на отдельные виды наблюдаемых услуг пассажирского транспорта. Так, услуги городского электрического транспорта стали дороже на 11.3%, проезд в городском муниципальном автобусе и маршрутном такси - на 7.3% и 3% соответственно. Кроме того, стоимость комбинированного билета для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца выросла на 6.5%. Вместе с тем на 5.3-6% подешевел проезд в различных типах вагонов поездов дальнего следования, на 1.1% - полёт в салоне экономического класса самолёта, на 0.3% - проезд в такси.

Среди наблюдаемых видов услуг зарубежного туризма на 1.2-2% стали дешевле экскурсионные поездки в Европу, туры на отдых в Испании и поездки в Китай. Одновременно туры на отдых в Таиланд подорожали на 1.9%.

На 0.2-0.9% снизилась стоимость путевок в санатории на территории России, начального курса обучения вождению легкового автомобиля, проживания в гостинице, установки пластиковых окон, аренды квартир у частных лиц, плата за пользование потребительским кредитом и абонентская плата за доступ к интернету.

"AK&M" от 06.02.2017
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