Ипотечный портфель группы ВТБ в апреле достигнет 1 трлн руб. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, свидетельствует стенограмма встречи на сайте Кремля.



По словам А.Костина, общий объём выданных ипотечных кредитов в группе в прошлом году вырос на 15%. "Важно сказать, что ставки по ипотечным кредитам вернулись на уровень, который был до 2014 года, то есть они довольно серьёзно снизились. В конце первого квартала текущего года мы планируем, что наш ипотечный портфель достигнет важной символической цифры в один триллион рублей", - сказал глава ВТБ.



По его прогнозу, объем ипотечного портфеля группы в текущем году увеличится не менее чем на 10%.



ПАО "Банк ВТБ" (ИНН 7702070139) - второй по величине активов российский банк после Сбербанка. Доля государства в капитале ВТБ составляет 60.9%.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в III квартале 2016 года выросла на 201.6% до 18.7 млрд руб. по сравнению показателем за аналогичный период 2015 года. Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2016 года составила 34.1 млрд руб. против убытка в 10.9 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы группы за 9 месяцев увеличились на 58.4% до 310.4 млрд руб.



Чистая прибыль группы ВТБ по РБСУ в первом полугодии 2016 года выросла на 88% до 39.826 млрд руб. с 21.055 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения увеличилась до 42.27 млрд руб. с 21.567 млрд руб. в первом полугодии 2015 года.





"AK&M" от 07.02.2017