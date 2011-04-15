Из Единого федерального реестра исключены 9 туроператоров. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по туризму по итогам заседания Наблюдательного совета ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь".



В частности, в рамках заседания было принято единогласное решение об исключении из Единого федерального реестра туроператоров 9-ти компаний, не продливших членство в ассоциации "Турпомощь" и не подавших заявлений о выходе из неё: "Интертранстур", "МПЛ", "Гермес-Тур", "Джет Сет Спортс", "Гуд Тайм", "Путешествия без границ", "Миракль", "Шар Тревел", "Мави Групп".



По состоянию на 31 января 2017 года общее количество туроператоров, продливших своё членство в ассоциации "Турпомощь" и создавших фонды персональной ответственности, составило 578 компаний. За первые дни февраля в ассоциацию вступили ещё 6 новых компаний, которые будут работать на рынке выездного туризма. Таким образом, на сегодня общее количество операторов, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, составляет 584 компании. В фонд персональной ответственности оплачено 188.018 млн руб. В апреле 2017 года цифра будет скорректирована в большую сторону, поскольку 36% туроператоров сделали взносы в размере 100 тыс. руб. при нулевом балансе.



20 туроператоров направили в Ассоциацию "Турпомощь" заявления о выходе из состава её членов: "Пегас Туристик МСК", "Пегас Уфа", "Пегас Казань", "Пегас СПБ", "Пегас Самара", "ПЕГАС", "Люкс Тур", "РТ Волга", "ТО Корал Тревел Центр", "Оператор выходных туров Санмар", "Русский Экспресс. Север-Запад", "Русский Экспресс", "Натали Турс", "Пегас Екатеринбург", "Турмагазин", "Черное море", "Эксклюзив Трэвел", "Павиор", "Турмаркет", "Ясон Трэвел". Данные компании не будут работать в сфере выездного туризма.



"Совместными усилиями Ростуризма, ассоциации "Турпомощь" и общественных организаций удалось решить непростую задачу в соответствии с положениями закона на высоком уровне в крайне сжатые сроки. Формирование фондов персональной ответственности туроператоров позволяет российским туристам, выезжающим на отдых за рубеж, получить гарантии защищенности, что является особенно актуальным накануне высокого летнего сезона. Ростуризм выражает благодарность представителям общественных организаций за своевременное доведение информации до туроператоров о сроках и нюансах создания фондов. Отрадно, что проведенная работа получила положительные отзывы и была высоко оценена игроками туристического рынка", - отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, цитируемый в сообщении.



"AK&M" от 07.02.2017