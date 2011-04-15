ВСС разъяснил порядок выдачи полисов ОМС на период временной приостановки печати пластиковых полисов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ВСС, РСА и НССО.



Как сообщил президент ВСС Игорь Юргенс, на возможности получения медицинской помощи временная невыдача полисов не отразится: в России бумажные и пластиковые полисы ОМС находятся в обороте параллельно.



Согласно действующему порядку, тем, кому необходимо получить полис, сначала выдают временное свидетельство, с которым можно получить медпомощь, по истечении месяца будет изготовлен бумажный полис.



Выдача пластиковых полисов может быть возобновлена ориентировочно через 1.5-2 месяца.



Ранее сообщалось, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по техническим причинам приостановил приём заявок на изготовление электронных полисов ОМС (пластиковых карточек).





"AK&M" от 07.02.2017