Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/02/2017
12:22

ВСС разъяснил порядок выдачи полисов ОМС на период временной приостановки печати пластиковых полисов

ВСС разъяснил порядок выдачи полисов ОМС на период временной приостановки печати пластиковых полисов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ВСС, РСА и НССО.

Как сообщил президент ВСС Игорь Юргенс, на возможности получения медицинской помощи временная невыдача полисов не отразится: в России бумажные и пластиковые полисы ОМС находятся в обороте параллельно.

Согласно действующему порядку, тем, кому необходимо получить полис, сначала выдают временное свидетельство, с которым можно получить медпомощь, по истечении месяца будет изготовлен бумажный полис.

Выдача пластиковых полисов может быть возобновлена ориентировочно через 1.5-2 месяца.

Ранее сообщалось, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по техническим причинам приостановил приём заявок на изготовление электронных полисов ОМС (пластиковых карточек).


"AK&M" от 07.02.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100