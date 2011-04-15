Глава Бурятии В.Наговицын подал в отставку

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку. Об этом он заявил на пресс-конференции, говорится в сообщении, размещённом на сайте правительства Бурятии.



Это, по словам В.Наговицына, был обдуманный шаг. "Это было моё личное решение. Никто меня к этому решению не подталкивал", - подчеркнул он.



"Я честно отработал два срока, и считаю, этого достаточно. Должна быть ротация", - сказал В.Наговицын. - Всё же при ротации приходит свежая волна, оживляет экономику, взаимодействие людей, открываются новые социальные лифты для продвижения и появления новых кадров".



В.Наговицын также сообщил, что при обсуждении вопроса его добровольной отставки он обратился с просьбой рассмотреть возможность использования накопленного им потенциала с максимальной пользой для развития страны и Бурятии.





"AK&M" от 07.02.2017