Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе выросла в 2 раза до 57.9 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе 2017 года выросла в 2 раза до 57.9 млрд руб. по сравнению с показателем годом ранее. Об этом свидетельствует сообщение банка.



Чистый процентный доход банка увеличился на 12.5% до 95.9 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 16.2%.



Операционные расходы составили 29 млрд руб. Расходы на совокупные резервы достигли 20.2 млрд руб., что в 3 раза меньше объема за январь предыдущего года.



Активы в январе сократились на 1.5% до 21.7 трлн руб., в том числе за счет снижения наличных денежных средств в офисах и банкоматах после окончания новогодних праздников.



В январе банк предоставил корпоративным клиентам кредиты более чем на 450 млрд руб. Кредитный портфель сократился за счет большего объема погашений кредитов.



Частным клиентам выдано более 100 млрд руб., что является максимальным объемом выданных в январе кредитов.



Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов увеличилась на 0.1 п.п. и составила 2.6%.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2016 года выросла в 3.2 раза до 263.1 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 55.5% до 664.8 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 15.3% до 163.1 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учёта событий после отчётной даты выросла в 2.2 раза до 517 млрд руб. с 236.3 млрд руб. годом ранее





"AK&M" от 07.02.2017