Уралвагонзавод продаёт УВЗ-Логистику структуре НПФ "Благосостояние"

Корпорация "Уралвагонзавод" продаёт 100% долю ООО "УВЗ Логистик" компании "Тринфико Пропети Менеджмент". Об этом говорится в сообщении УВЗ.



Сумма сделки в сообщении не раскрывается. В то же время отмечается, что корпорация "Уралвагонзавод" выходит из инвестиционного проекта на удовлетворяющих её условиях.



"Учитывая, что парк "УВЗ-Логистик" останется под эффективным управлением АО "ФГК", данная инвестиция в сегодняшних условиях рынка грузоперевозок станет выгодной для нового собственника компании. Сделка будет закрыта после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы", - говорится в сообщении.



ООО "УВЗ-Логистик" (Москва, ИНН 6623074298) входит в транспортную группу корпорации "Уралвагонзавод" и является одним из крупнейших собственников подвижного состава. Парк в управлении компании насчитывает более 40 тыс. вагонов, из которых около 30 тыс. полувагоны.



"Тринфико Пропети Менеджмент" управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние".



НПФ "Благосостояние" (лицензия N 234/2 от 22 марта 2005 года) специализируется на негосударственном пенсионном обеспечении. Региональная сеть фонда включает 16 филиалов и 56 обособленных подразделений. По состоянию на 30 июня 2016 года пенсионные резервы НПФ "Благосостояние" составляли 312.6 млрд руб., ИОУД - 6.3 млрд руб.



АО "НПК "Уралвагонзавод" (ИНН 6623029538) - многоотраслевой машиностроительный комплекс, основанный в 1931 году, который возглавляет интегрированную структуру, объединяющую более 20-ти промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в России и Европе. Владельцем 100% акций предприятия Росимущество. В настоящее время объединение выпускает около 100 наименований продукции: военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны, железнодорожные цистерны и многое другое.



Чистый убыток Уралвагонзавода за первое полугодие 2015 года по МСФО составил 6.291 млрд руб. против прибыли в 1.289 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.08% до 59.495 млрд руб. с 53.559 млрд руб., прибыль от операционной деятельности снизилась на 26.18% до 3.02 млрд руб. с 4.091 млрд руб., убыток до налогообложения увеличился в 5.86 раза до 7.667 млрд руб. с 1.308 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль УВЗ за 9 месяцев 2016 года по РСБУ составила 3.681 млрд руб. против убытка в 10.991 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 94.78% до 61.478 млрд руб. с 31.563 млрд руб., прибыль от продаж составила 20.426 млрд руб. против убытка в 1.925 млрд руб. за 9 месяцев 2015 года, прибыль до налогообложения - 4.896 млрд руб. против убытка в 12.946 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"