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07/02/2017
15:47

АЛРОСА в январе увеличила продажи на 60% до $365.4 млн

Реализация алмазов группы АЛРОСА в январе 2017 года составила $358.2 млн. Бриллиантов за указанный период было реализовано на $7.28 млн, говорится в сообщении АЛРОСА.

Общий объём продаж алмазно-бриллиантовой продукции в январе 2017 года составил $365.4 млн, на 60% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Первый месяц года в соответствии с нашими ожиданиями продемонстрировал достаточно активный спрос на алмазы практически во всех сегментах рынка. Очевидно, что алмазогранильный сектор Индии справляется с проблемами, вызванными денежной реформой в этой стране, несколько быстрее ожиданий. В настоящий момент мы склонны сохранять сдержанный оптимизм в отношении активности в мелкоразмерном, наиболее дешевом сегменте сырья",- говорит Юрий Окоемов, вице-президент АК "АЛРОСА".

АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Чистая прибыль АК "АЛРОСА" за первое полугодие 2016 года по МСФО выросла на 90% до 90.4 млрд руб. с 47.4 млрд руб. годом ранее. Выручка в первом полугодии 2016 года увеличилась на 42% по сравнению с первым полугодием 2015 года и составила 186.7 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 58% до 111.3 млрд руб., маржа EBITDA увеличилась до 60%.




"AK&M" от 07.02.2017
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