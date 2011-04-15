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07/02/2017
15:40

Кабмин внёс в Госдуму законопроект, увеличивающий штраф за непредоставление преимущества пешеходам

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Законопроект предлагает в Кодексе об административных правонарушениях установить за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, административный штраф в размере от 1.5 тыс. руб. до 2.5 тыс. руб. (в действующей редакции КоАП установлен штраф в 1.5 тыс. руб.)

По данным МВД, за 2015 год на пешеходных переходах произошло 19.779 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1.233 тыс. и ранено 19.576 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2014 года произошло 19.392 тыс. происшествий, в результате которых погибло 1.236 тыс. и ранено 19.194 тыс. человека).


"AK&M" от 07.02.2017
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