DCC купит сеть АЗС норвежского подразделения ExxonMobil за $294 млн

Компания DCC объявила о планах приобрести розничную сеть АЗС компании Esso Norge AS (норвежское подразделение ExxonMobil). Об этом говорится в сообщении портала 4-traders.



Сумма сделки составит 2.43 млрд норвежских крон ($294 млн). Как отмечает DCC, плата за актив (включая товарные запасы на момент сделки) будет произведена денежными средствами.



Ожидается, что сделка будет завершена в последнем квартале 2017 года. Новый бизнес станет частью подразделения DCC "Энергия"; планируется подписание долгосрочного соглашения о поставках между DCC и Esso Norge.



В последние годы DCC осуществляет активную экспансию в страны Западной Европы, в том числе за счёт сделок M&A, отмечается в сообщении. Ранее DCC приобрела активы нефтяных компаний Chevron и Total, а также 97% долю во французской компании Gaz Europeen, специализирующейся в области реализации и маркетинга природного газа.



Розничная сеть АЗС Esso включает 142 точек под управлением компании; кроме того, Esso заключила контракты на обеспечение топливо ещё 108 АЗС, принадлежащих дилерам и работающих под брендом Esso.



DCC - многопрофильная группа, работающая в широком диапазоне отраслей от дистрибуции нефти до переработки отходов.



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