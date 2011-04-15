Минприроды проведёт инвентаризацию объёма выбросов парниковых газов

Минприроды России приступает к подготовке доклада о сборе, проверке и регистрации сведений об объёме выбросов парниковых газов на территории России. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Доклад будет сформирован в соответствии с планом мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объёма выбросов парниковых газов до уровня не более 75% объёма указанных выбросов в 1990 году.



Глава Минприроды России Сергей Донской обратился к главам субъектов РФ с просьбой представить до 1 мая 2017 года информацию об объёмах выбросов парникового газа, мероприятиях по их сокращению и о проведении добровольной инвентаризации выбросов.



Согласно ФЗ "Об охране окружающей среды" объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах. При постановке объектов на учёт, заявитель при подаче сведений об объекте указывает фактическую массу выбросов парникового газа в пересчёте на углекислый газ (CO2- эквивалент).





"AK&M" от 07.02.2017