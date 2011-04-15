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07/02/2017
16:26

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ с 25 января по 1 февраля выросла на 1.5%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ с 25 января по 1 февраля выросла на 1.5%. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

Рост показателя отмечен в 81 регионах. Наибольшее увеличение произошло в Кировской, Магаданской, Костромской, Тамбовской областях, Севастополе, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра.

За неделю снижение количества безработных произошло в Чувашской и Чеченской республиках, Республике Калмыкия.

В Архангельской области численность безработных не изменилась.

По состоянию на 1 февраля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 214.157 тыс. человек.



"AK&M" от 07.02.2017
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