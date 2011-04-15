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07/02/2017
17:02

А.Михайлов подписал постановление о создании Государственного фонда развития промышленности Курской области

Губернатор Курской области Александр Михайлов подписал постановление о создании некоммерческой организации "Государственной фонд развития промышленности Курской области". Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.

Основной деятельностью фонда будет финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета, а также иных не запрещенных российским законодательством источников, в том числе совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.

Учредителем фонда выступил комитет промышленности, транспорта и связи Курской области. Основной функцией новой организации является оказание поддержки в форме предоставления льготных займов под 5% годовых предприятиям области в реализации приоритетных для экономики области проектов, в том числе направленных на разработку и выпуск импортозамещающей продукции. Это позволит сформировать дополнительные условия для эффективной реализации тех проектов, инвестиционные параметры которых ниже требований федерального уровня для получения господдержки, в первую очередь по стоимости.

Как отметил А.Михайлов, Государственной фонд развития промышленности Курской области будет решать те же задачи, что и федеральный фонд.

"Но федералы отбирают и финансируют те программы, которые стоят не менее 500 млн руб. Мы хотим эту планку снизить, чтобы большинство наших промышленных предприятий могли участвовать и в инновационных конкурсах, и во внедрении программ импортозамещения. Они будут получать поддержку, если будут активно работать", - подчеркнул глава региона.



"AK&M" от 07.02.2017
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