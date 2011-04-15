Argo Group завершила приобретение страховой компании Ariel Re

Компания Argo Group International Holdings, Ltd. 6 февраля завершила приобретение Ariel Re, международной компании, работающей в сегменте страхования и перестрахования. Об этом говорится в сообщении Argo Group.



До сделки Ariel Re находилась в совместном владении бразильского инвестиционного банка Banco BTG Pactual S.A. и государственного Инвестиционного совета Абу-Даби. Компания развивает глобальный бизнес страхования и перестрахования.



Argo Group - международная страховая компания, оказывающая услуги специализированного страхования и перестрахования в отношении имущества и страхования от несчастных случаев.



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