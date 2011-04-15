В.Путин подписал поправки в УК о декриминализации побоев в семье

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации". Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.



Законом предлагается отнести побои в отношении членов семьи, других близких лиц к административным правонарушениям.



Так, статья 116 Уголовного кодекса излагается в новой редакции, согласно которой уголовно наказуемыми признаются побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлёкшие последствий, указанных в статье 115 УК РФ, совершённые из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.



Побои в отношении близких лиц, совершённые впервые, переводятся в разряд административных правонарушений. Ответственность за указанные деяния, совершённые лицом повторно, будет наступать в соответствии со статьёй 116 (1) УК РФ.



Правовой акт внесён членами СФ Галиной Кареловой, Зинаидой Драгункиной, Людмилой Боковой, Еленой Мизулиной, Ольгой Ковитиди, Еленой Поповой и группой депутатов Госдумы.





"AK&M" от 07.02.2017